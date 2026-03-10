Junts veu una "oportunitat perduda" en l'estratègia d'impuls a la IA presentada per Collboni

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha afirmat que l'estratègia municipal d'impuls a la intel·ligència artificial (IA), anunciada aquest dimarts per l'alcalde, Jaume Collboni, és una "oportunitat perduda" per a la ciutat.
En un comunicat de la formació, ha assenyalat que el document presentat per l'alcalde "no defineix un projecte propi de ciutat ni una aposta clara per liderar el debat sobre IA i els drets digitals" i, a més, compta amb una escassa dotació econòmica.
"Sense els recursos adequats, aquesta estratègia quedarà en paper mullat, com tantes altres iniciatives del govern de Collboni", ha sostingut Martí, que també ha lamentat que no suposa una aposta real per a la sobirania digital de Barcelona.