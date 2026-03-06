Junts veu una "decepció" que el Govern destini fins a 95 milions a la meitat del Banc d'Espanya

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a Barcelona, Jordi Martí, ha qualificat de "gran decepció" que la Generalitat hagi comprat la meitat de la seu del Banc d'Espanya per 58,4 milions d'euros i que prevegi destinar uns 36,9 més a les obres de rehabilitació, la qual cosa elevaria el cost de l'operació a uns 95 milions.
Per Martí, la ciutat ha perdut una oportunitat "històrica de disposar d'un equipament emblemàtic que hauria d'haver estat cedit, no venut a preu d'or", segons ha informat el partit en un comunicat aquest divendres.
Ha assenyalat que el preu se situa "clarament en el rang alt del mercat actual d'espai per a oficines al centre prèmium de Barcelona".