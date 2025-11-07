Junts veu Collboni "segrestat per BComú", després de l'acord per a les ordenances fiscals

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha assenyalat que l'alcalde, Jaume Collboni, ha estat "segrestat per BComú" després de l'acord per a les ordenances fiscals del 2026, ha anunciat aquest divendres.
Martí ha lamentat que el govern municipal continuï perpetuant el model de l'exalcaldessa Ada Colau i hagi sucumbit a la "voracitat impositiva dels Comuns", a més amb un acord que no té res a veure amb les ordenances, indica el grup municipal en un comunicat.
"És la política del fum i els titulars. Fan un gran anunci mediàtic sobre acords que no volen dir res. Tot queda per estudiar, per analitzar, per planificar... però no es fa res. Mentrestant, famílies i empreses continuen patint la pressió fiscal més alta de la història de Barcelona", ha afirmat Martí.