Junts retreu a Collboni no haver "fet els deures" amb els serveis municipals en vaga

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, no haver "fet els deures" amb els serveis municipals en vaga, provocant una situació encara més greu que a l'inici de les protestes, segons ella.
"Se'ns fa difícil entendre-ho", ha sostingut en una roda de premsa aquest dimecres per presentar les propostes que portaran al ple d'aquest divendres, precedit per una sessió extraordinària per demanar explicacions al Govern per la manca de diàleg amb els treballadors municipals.
Els postconvergents també proposaran que s'actualitzi el catàleg de patrimoni de la ciutat, que consideren obsolet, davant la situació de "deterioració" en la qual es troben alguns elements com el Tramvia Blau, el Baluard de Migdia, la Torre del Fang o el Rec Comtal al seu pas per Sant Andreu.
En la mateixa línia, preguntaran a l'executiu per la retirada d'un tram de panots singulars amb la B de Barcelona al carrer Ganduxer en haver desaparegut "sense que ningú doni explicacions", que aprofitaran per qüestionar si el consistori compta amb un catàleg actualitzat de paviments.
Finalment, reclamaran que s'insti la Generalitat a desplegar el Bo Social Digital aprovat al Parlament a Barcelona i que des del consistori es treballi la creació de finestreta única per concedir aquest ajut una vegada s'activi des del Govern.