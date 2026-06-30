Junts retreu a Collboni el "desgavell burocràtic" per demanar ajuts per als casals d'estiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, el "desgavell burocràtic" que ha suposat aquest any per als ciutadans sol·licitar ajuts econòmics per als casals d'estiu i les extraescolars.
En un comunicat aquest dimarts, la portaveu del grup, Neus Munté, alerta que un canvi de normativa que ha dividit el tràmit en dos passos diferents ha provocat que algunes famílies no el completin "entenent erròniament" que ja n'hi havia prou amb el primer pas.
Per això, Junts ha registrat diverses preguntes per indagar sobre el canvi de normativa i un prec per reclamar que "s'habiliti una línia d'ajuts d'emergència" perquè les famílies afectades puguin fer front a la despesa, que pot arribar als 150 euros setmanals.
"El govern Collboni ha complicat innecessàriament un tràmit que hauria de ser senzill i accessible per a tothom. El resultat és que famílies que tenien dret a l'ajut ara se'n queden sense i han de fer front a una despesa que els genera greus dificultats", ha lamentat Munté.
Així, la regidora postconvergent ha reclamat no "deixar enrere les famílies més vulnerables de la ciutat per culpa de la burocràcia" i ha instat l'executiu municipal a donar-hi una solució immediata.