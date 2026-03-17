Junts retreu a Collboni "arbitrarietat i saltar-se procediments" amb la seva solució per a Vallcarca

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
El regidor de Junts a Barcelona Joan Rodríguez ha retret a l'alcalde, Jaume Collboni, la seva solució per als afectats en el desallotjament de Vallcarca acordada amb la Sindicatura de Greuges de Barcelona, per "arbitrarietat, saltar-se procediments i saltar-se el sentit comú".
"Les persones que estaven ocupant edificis a Vallcarca s'havien convertit en un problema mediàtic i per això ara tindran un premi, fruit d'una mediació que considerem que ha estat del síndic", ha declarat als mitjans aquest dimarts amb el portaveu adjunt del grup, Damià Calvet.
Calvet ha dit que la mediació del síndic, David Bondia, s'ha convertit en un "joc dels disbarats" que prioritza els ocupes per sobre les famílies vulnerables, i a més fent servir la Casa Orsola, que, ha afirmat, també va ser una solució dubtosa a un problema mediàtic, segons ell.