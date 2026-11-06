Junts recrimina a Collboni que incompleixi amb el foment del català entre els infants de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts per Barcelona ha retret al govern de l'alcalde, Jaume Collboni, que hagi incomplert els acords de foment del català entre els infants de la ciutat, concretament durant el temps d'esbarjo del migdia de les escoles.
"El temps passa, la llengua es perd i el govern de Collboni no fa la feina", ha sostingut la portaveu del grup, Neus Munté, en un comunicat aquest divendres, en què ha assenyalat que l'executiu fa 8 mesos que no desplega les mesures acordades.
Ha alertat que "cada curs escolar que passa sense actuar és un curs en què milers de nens creixen sense el català com a llengua de relació entre iguals", la qual cosa, segons ella, té un cost que no es pot recuperar, menys en una situació que considera de crítica com la d'ara.