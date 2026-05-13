Publicat 13/05/2026 13:54

Junts reclama a Collboni mesures "urgents" després de l'incendi de 15 vehicles a l'Eixample

Archivo - El president de Junts a Barcelona, Jordi Martí
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha reclamat aquest dimecres mesures "urgents" a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, després de l'incendi de 14 cotxes i una moto aparcats als carrers del districte de l'Eixample aquest dimecres a la matinada.

El regidor Joan Rodríguez ha expressat el suport de Junts a les famílies que han perdut el seu vehicle i ha exigit al govern municipal que "treballi per posar fi a aquests actes de vandalisme", informa el grup en un comunicat.

És per això que han registrat una sèrie de preguntes adreçades a l'executiu de Collboni per conèixer com ajudaran les víctimes d'aquests casos, la causa dels incendis, quines mesures de prevenció prendran i si saben qui és l'autor dels fets.

Contador

Contingut patrocinat