Junts reclama a Collboni garanties contra les "males pràctiques" en el padró municipal de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, garanties contra les "males pràctiques o la manca de control" en el padró municipal que, ha avisat, posen en risc la seguretat jurídica dels barcelonins.
"No podem tolerar que l'absència de control o la negligència administrativa deixin ciutadans sense drets o exposats a situacions irregulars", ha sostingut en un comunicat aquest dilluns després de registrar una bateria de preguntes a l'executiu sobre aquest assumpte.
Ha defensat que el consistori ha de combatre "tant les inscripcions indegudes com les situacions d'indefensió" que puguin afectar els veïns, vetllant perquè els procediments de desenvolupin amb totes les garanties.