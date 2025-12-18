Junts reclama a Collboni un "dispositiu extraordinari" per recollir les fulles dels carrers

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts per Barcelona ha reclamat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que desplegui un "dispositiu extraordinari" per recollir les fulles dels arbres caigudes als carrers per evitar accidents a la via pública.
La regidora de Junts Francina Vila ha registrat aquest dijous un prec en el qual sosté que la caiguda massiva de fulles i la seva acumulació als carrers "compromet la seguretat dels usuaris de l'espai públic", indica la formació en un comunicat.
"A més, en punts concrets amb pendent, paviment llis o ombra persistent, el risc s'incrementa. La percepció ciutadana és clara: cal una actuació més intensiva i preventiva mentre duri aquest episodi de caiguda de fulla", ha reclamat Vila.