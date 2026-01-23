Junts reclama a Collboni convocar un ple extraordinari pel "col·lapse estructural de Rodalies"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts a Barcelona ha registrat una petició per convocar un ple extraordinari sobre el "col·lapse estructural de Rodalies" i ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que assumeixi el lideratge que li correspon.
El líder de Junts, Jordi Martí, ha sostingut que "Barcelona, com a capital del país i principal node de mobilitat, té l'obligació de liderar la resposta política davant el col·lapse de Rodalies" i ha instat Collboni a actuar, indica la formació en un comunicat.
"Collboni ha de triar: o està al costat de Barcelona i els barcelonins, o està del costat dels interessos del seu partit. No pot continuar callat mentre milers de persones pateixen cada dia les conseqüències d'un servei vergonyós", ha sentenciat.