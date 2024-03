Junts qualifica de "vodevil" la posició del PSC i BComú sobre els comptes barcelonins

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha qualificat de "vodevil" els posicionaments del PSC i BComú sobre els pressupostos del govern socialista de Jaume Collboni, que es voten de manera definitiva en el ple de divendres.

En una roda de premsa aquest dimecres per presentar les iniciatives que Junts defensarà en el ple, al costat de la portaveu adjunta, Neus Munté, ha criticat el "conjunt de manifestacions i posicionaments" de les dues formacions respecte a l'aprovació dels comptes.

Per Martí, aquest és un escenari que "no va bé a la ciutat: inestabilitat, govern en minoria, feblesa, manca d'iniciativa, aïllament...", i creu que després de les eleccions catalanes i europees ERC entrarà al govern de Collboni, després d'haver pactat primer els comptes al febrer.

En aquest escenari, ha reiterat que Junts decideix ser alternativa, manté el vot contrari als comptes, i considera que Collboni "fa molt temps que tenia presa la decisió" de vincular-los a una qüestió de confiança si no aconsegueix prou suports per aprovar-los automàticament.

Preguntat per si presentarien un candidat alternatiu si s'arriba a la qüestió de confiança, Martí ha respost que "no és impossible, però és molt difícil", i ha dit que no descarten mai res.