Junts proposa un xec per a les famílies davant el "tetris financer" per l'inici de curs a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha proposat configurar uns xecs per pal·liar el "tetris financer" de les famílies davant l'inici del curs escolar i ha criticat la inacció de l'alcalde, Jaume Collboni.
"Milers de pares i mares senten que l'Ajuntament els exigeix cada vegada més tributs, però els deixa sols a l'hora de conciliar i educar els seus fills", ha dit en un comunicat aquest dilluns.
En concret, Martí ha proposat desplegar un Xec Tornada a l'Escola i un Xec Bressol que permeti alleugerir la càrrega econòmica que suposa l'inici de curs per a les famílies barcelonines, especialment les nombroses, monoparentals i amb 2 o més fills en edat escolar.