Junts proposa un pla de xoc contra la inseguretat a Barcelona després del baròmetre municipal

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha avançat que proposaran en la comissió de Seguretat de dimecres un pla de xoc contra les armes de foc, les màfies i les bandes juvenils arran dels resultats del baròmetre municipal, que indica que la inseguretat és la segona preocupació dels barcelonins.
En una roda de premsa aquest dilluns ha assegurat que la ciutat viu una "greu crisi d'alarma social" provocada pels últims episodis de tirotejos i atacs amb armes blanques a la ciutat i que per això reclamaran un reforç policial, no només per part del consistori, sinó també a través de la Generalitat.
També ha recordat que demanaran explicacions al Govern municipal sobre les actuacions i l'acompanyament que estan fent dels veïns i comerciants del barri del Putxet que han estat desallotjats per una esvoranc a causa de les obres de l'L9 del Metro.
TASER
D'altra banda, ha afirmat que el seu grup va impulsar que la Guàrdia Urbana incorporés les pistoles Taser i que estan disposats a aprovar inicialment el reglament que es votarà en la comissió de Seguretat.
"Ignorem el nivell de diàleg que hi ha del govern. S'hi van comprometre, així que estem en espera de saber què ha passat. Som els principals impulsors i defensors de les Taser a la Urbana, així que els deures els han de fer ells i nosaltres fer costat a la policia", ha sostingut.