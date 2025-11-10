Junts proposa un pla per convertir el Bicing de Barcelona en un servei públic "del segle XXI"

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Junts proposarà un pla específic anomenat Bicing Jove a Barcelona per convertir-lo en un servei públic "del segle XXI amb més qualitat i seguretat i millor accessibilitat".
En un comunicat aquest dilluns, el grup explica que presentarà la proposta en la Comissió d'Urbanisme d'aquest dimarts i que la iniciativa inclou un Pla Director 2025-2030 amb un programa de tecnologia de predicció, tarifes diferenciades per a residents i visitants i un "reforç substancial del manteniment i la seguretat".
El partit ha afirmat que Bicing és una infraestructura "essencial de la mobilitat sostenible" de la ciutat, però que malgrat això el servei pateix problemes estructurals greus.