Junts proposa a Collboni que els autobusos portin la senyera per la Diada, Sant Jordi i la Mercè

BARCELONA 5 ago. (EUROPA PRESS) -

El grup de Junts a Barcelona ha proposat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que els autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) duguin la senyera i la bandera de la capital catalana per la Diada, Sant Jordi i la Mercè.

"És incomprensible que una ciutat com Barcelona, amb una identitat tan rica i singular, no aprofiti el seu transport públic per celebrar les dates més assenyalades", ha sostingut el líder de la formació, Jordi Martí, en un comunicat aquest dimarts.

Martí ha registrat un prec dirigit a l'alcalde, on demana que es recuperi una "tradició que durant anys va caracteritzar el transport públic barceloní i que s'ha anat perdent els últims anys, sota els governs d'Ada Colau i Jaume Collboni", ha defensat.