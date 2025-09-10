Junts presenta una campanya per defensar l'ús "orgullós" del català a Barcelona

Martí critica la falta d'acció del govern de Collboni en aquest àmbit
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha presentat aquest dimecres una campanya per fomentar i defensar l'ús "orgullós" del català amb un fullet que repartiran per tota la ciutat amb el lema 'A Barcelona, viu en català'.
Ho ha dit en una roda de premsa amb el regidor del grup Joan Rodríguez, en la qual ha explicat que es tracta d'una primera acció d'altres que vindran en l'àmbit institucional, al carrer i conjuntes amb entitats i associacions perquè "ningú no parli el català amb el cap cot".
Martí també ha criticat la falta d'acció del govern de Jaume Collboni, qui ha acusat d'acceptar totes les propostes sobre aquesta qüestió en les comissions i plenaris, però de no complir-ne amb "cap".
"Tenint en compte les dades oficials, només el 36% dels barcelonins tenim el català com a llengua habitual, un fet que és l'avançada de la mort i ho volem evitar liderant la defensa i promoció del català, però amb el suport de tothom en el que és una tasca compartida", ha afegit.
És per això que ha remarcat que el tríptic és l'inici de l'objectiu final que és "sensibilitzar sobre la importància del català, exigir el compliment de les lleis i denunciar les situacions de discriminació lingüística".