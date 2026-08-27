Junts, PP, El Margalló i Fets per Sitges demanen un ple extraordinari després de la ruptura del govern

BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Els grups municipals de Junts, PP, El Margalló i Fets per Sitges han demanat un ple extraordinari de l'Ajuntament de Sitges (Barcelona) per la ruptura del govern municipal al juliol després de la sortida de Verds En Comú Podem del pacte de coalició.
En la sol·licitud signada conjuntament consultada per Europa Press, els 7 regidors dels 21 que formen en total el ple han exigit a l'alcaldessa, la republicana Aurora Carbonell, una sessió extraordinària perquè informi sobre la seva planificació a partir d'ara.
Els grups reclamen que el govern present per escrit una planificació de les seves prioritats polítiques, els seus principals projectes i les actuacions que preveu impulsar fins a la finalització del mandat en 2027, així com el calendari d'execucions.
També exigeixen a l'Executiu liderat per Carbonell que informi davant del ple dels acords polítics "que pretengui assolir amb altres grups municipals que siguin necessaris per garantir la governabilitat".
A més, demanen que, "atenent a la situació de minoria especialment accentuada" en la qual es troba ara el govern municipal, es convoquin reunions cada quinze dies amb els grups per traslladar-los informació rellevant.
"ESTABILITAT INSTITUCIONAL"
En l'exposició de motius, els quatre grups afirmen que la situació "transcendeix l'àmbit estrictament polític i afecta directament a la governabilitat del municipi, la capacitat d'impulsar projectes estratègics i la necessària estabilitat institucional durant la resta del mandat".
"El mateix reglament municipal considera imprescindible que les qüestions relatives a la situació política i institucional siguin objecte de debat públic davant del ple", han agregat.
Els grups també han apuntat als "principis de transparència, rendició de comptes, participació democràtica i bon govern" recollits en la llei per exigir la sessió plenària extraordinària.
Finalment, han instat el govern a modificar "la seva política de comunicació institucional per garantir una presència plural, equitativa i respectuosa amb la representativitat de tots els grups municipals".