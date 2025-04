Junts planteja als grups treballar plegats per al nou SAD i lamenta els incompliments de Collboni

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, ha registrat un prec en el qual planteja que els diferents partits treballin conjuntament les bases del nou contracte del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) i ha lamentat els incompliments del govern de Jaume Collboni.

Ha assenyalat que en l'anterior contracte es preveia fer avaluacions periòdiques del servei les quals, assegura, no s'han fet públiques, i que en el ple del 2024 Junts va demanar al govern municipal un informe extern, però "ha passat un any i el consistori" no els ha brindat la informació, indica la formació en un comunicat.

"Cal redactar un nou plec que doni resposta a les carències del servei reclamades pels usuaris i treballadors", ha sostingut Munté, que ha reivindicat el SAD com un servei essencial per a moltes persones grans i dependents de la ciutat perquè puguin envellir amb el màxim benestar.