Junts planteja 20 mesures al govern de Collboni per promoure el català a Barcelona

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la federació de Junts a Barcelona i regidor a l'Ajuntament, Joan Rodríguez, ha presentat al govern de Jaume Collboni 20 mesures concretes per defensar i impulsar el català a la ciutat, dins la campanya 'A Barcelona, viu en català'.
Junts ha explicat en un comunicat aquest dimecres que Rodríguez es va reunir amb la comissionada del català Marta Salicrú per entregar-li el document amb les propostes.
El text inclou mesures en àmbits com l'educatiu, el cultural, l'esportiu, la contractació pública i la projecció internacional, amb l'objectiu de revertir el que el partit considera una situació d'emergència lingüística a la capital catalana.
Rodríguez ha assegurat que "aquestes 20 propostes responen a una emergència lingüística que no podem ignorar" i ha recordat que només un 36% dels barcelonins fa servir el català com a llengua habitual.
La campanya impulsada per Junts vol conscienciar la ciutadania i exigir al govern municipal que implementi polítiques actives de defensa de la llengua per frenar la reculada del català a Barcelona.