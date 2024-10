Junts i Pimec es reuneixen per abordar millores per a les empreses a la ciutat de Barcelona

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, i el president de la patronal Pimec, Antoni Cañete, s'han reunit aquest dilluns per abordar millores per a les empreses de la capital catalana tant en els tràmits administratius com quant a la promoció econòmica, entre altres àmbits.

Segons ha informat Junts en un comunicat, la reunió amb Pimec és la primera d'un conjunt de trobades que farà la formació en les pròximes setmanes amb el títol 'Escoltem BCN', en un procés que volen aprofitar per escoltar tots els actors econòmics i socials de la capital catalana i recollir les seves demandes.

En la reunió també hi han participat les regidores de Junts de l'àmbit econòmic Joana Ortega i Victòria Alsina, a més del president de Pimec Barcelona, Alex Goñi, i l'adjunt a la presidència de la patronal, Miquel Camps.

MARTÍ: "ALTERNATIVA" A COLLBONI

Martí ha expressat que a Junts li interessa conèixer de primera mà les propostes de Pimec i que, amb la trobada d'aquest dilluns, obren un programa d'escolta permanent amb sectors econòmics i socials per "construir una alternativa al govern de Collboni".

"Volem continuar fent el que hem fet sempre a Barcelona: estar a prop del teixit empresarial, del teixit associatiu per ser útils i traslladar a l'Ajuntament quines són les seves prioritats", ha remarcat Martí.

PRIORITATS DE PIMEC

Per la seva banda, Pimec ha traslladat les seves prioritats als de Junts, que passen per qüestions relatives a la contractació pública, la fiscalitat, la formació, la simplificació administrativa i l'excés de burocràcia, condicions i ajuts per a autònoms, mesures contra la morositat i assumptes relatius al comerç i els mercats de la ciutat.

Després de reunir-se amb Pimec, Junts té previst mantenir reunions amb la Cambra de Comerç, la Taula del Tercer Sector, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), la Fundació Barcelona Comerç i la Plataforma per la Llengua, i els seguiran més entitats.