Junts per Barcelona portarà el català al comerç en les comissions del mes de setembre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Junts per Barcelona portarà el compliment de la normativa sobre l'ús del català al comerç de la ciutat a les comissions del mes de setembre, en què demanarà al govern de l'alcalde, Jaume Collboni, que assumeixi responsabilitats sobre aquesta qüestió.
"Durant dos anys de mandat, Collboni no ha fet res per defensar la nostra llengua. I ara sabem que no només és una qüestió de voluntat política: és una qüestió de legalitat. El govern municipal ha reconegut que no aplica la llei. Això no és acceptable", ha sostingut el líder del grup municipal, Jordi Martí, en un comunicat aquest dijous.
Ha defensat que Barcelona, com a capital de Catalunya, ha de ser líder en la defensa de la llengua, no pas un lloc on "els drets dels catalanoparlants s'incompleixen amb total impunitat, amb la complicitat activa d'un govern municipal que mira cap a una altra banda".