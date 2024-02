Junts manté paralitzades les converses amb Collboni: "Les condicions no han canviat"

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha explicat aquest dilluns en una roda de premsa que no han reprès les converses amb l'executiu de Jaume Collboni per formar govern perquè "les condicions no han canviat".

Junts va paralitzar fa tres setmanes les converses amb el PSC en constatar avenços dels socialistes amb ERC i BComú, una situació que no ha canviat des d'aleshores i davant la qual Martí assegura que continuen "oberts en clau de canvi".

Sobre les converses amb els comuns i els republicans, Martí ha demanat a Collboni que prengui "de manera urgent una decisió sobre el futur de la ciutat" perquè creu que no es pot continuar amb un govern feble i provisional --ha dit--, per la qual cosa li ha exigit una decisió ràpida.

"Estan expressant una falta d'ambició i valentia política per decidir cap a on ha d'anar aquesta ciutat en el futur", ha criticat Martí, que ha demanat no posar com a excusa ni vincular la situació política de la Generalitat i el Govern central amb la de l'Ajuntament.

COMISSIONS

En la mateixa roda de premsa al costat de la portaveu adjunta, Neus Munté, tots dos han presentat les proposicions que Junts defensarà en les comissions d'aquesta setmana.

Entre elles destaca una iniciativa per demanar al Govern central un fons extraordinari en els pressupostos generals per al transport públic, i una altra per establir un protocol d'actuació en casos d'agressions masclistes a dones taxistes.