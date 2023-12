Junts manté converses obertes amb el govern de Collboni: "Anem pas a pas"

BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha explicat aquest dilluns que mantenen converses obertes amb l'equip de Jaume Collboni per formar govern i pactar els pressupostos: "Anem pas a pas".

Martí ha precisat que han fet algunes reunions, "molt inicials", en les quals han plantejat les seves prioritats tant en l'àmbit pressupostari (ja que sense un acord de pressupost avisen que no formaran part del govern) com de cartipàs municipal.

No ha concretat cap avenç i ha avançat que aquesta setmana es tornaran a reunir; així i tot, els de Junts consideren que "hi ha moltes més possibilitats que Collboni acabi pactant amb els comuns, que són els socis prioritaris".

"Aquestes converses no es poden eternitzar i tampoc no seria gaire ètic que avancessin en les dues parts perquè voldria dir que Collboni no sap el que és millor per a ell i per a la ciutat", ha afirmat Martí.

En la mateixa roda de premsa, Martí ha explicat les iniciatives que Junts presentarà en les comissions d'aquesta setmana, entre les quals destaquen una proposició per recuperar la Comissió Mixta Interadministrativa entre l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament; una altra per impulsar la digitalització del comerç de proximitat, i una altra per impulsar les polítiques de mobilitat.