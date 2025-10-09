Junts lamenta l'"oportunitat perduda" de Collboni amb la seva proposta de pressupostos 2026

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Junts a Barcelona Arnau Vives ha lamentat l'"oportunitat perduda" de la proposta de pressupostos 2026 que aquest dijous ha presentat el govern de l'alcalde, Jaume Collboni.

En un comunicat, també critica que portin la proposta a aprovació inicial la setmana vinent perquè considera que no donen marge a negociar: "Reafirmen el seu fracàs i ja donen per perdut també el pressupost de l'any que ve".

Vives ha sostingut que els comptes reflecteixen el projecte del PSC per a Barcelona, "un projecte minoritari que fracassa any rere any" des que Collboni va accedir a l'alcaldia.