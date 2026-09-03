Junts lamenta que Collboni hagi "abandonat" la Bonanova amb les obres de l'L9 del Metro

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha lamentat que l'alcalde, Jaume Collboni, hagi "abandonat" els veïns del barri de la Bonanova amb les obres de l'L9 del Metro i els problemes que provoquen a la zona.
"Mentre ells no poden dormir, respiren fums de gasoil i viuen enmig d'un soroll constant dia i nit, el govern municipal mira cap a una altra banda", ha assenyalat en un comunicat de la formació aquest dijous, recollit per Europa Press.
Ha acusat l'alcalde d'actuar amb una doble vara de mesurar, anunciant solucions únicament quan hi ha càmeres davant: "Aquesta és la diferència entre un govern que governa i un govern que es fa fotografies", ha dit Martí.
Ha demanat protegir els veïns de la Bonanova i deixar d'"amagar-se darrere la Generalitat per no actuar" davant l'esvoranc de les obres de l'L9 al Putxet, i li ha remès una bateria de preguntes sobre aquestes qüestions.
Les 20 preguntes es divideixen en 6 blocs temàtics, en les quals reclama "respostes clares i mesures concretes" per solucionar una situació que, ha insistit, és inacceptable.