Junts insta Collboni a mostrar contundència davant el Govern central sobre el "caos" de Rodalies

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -

JuntsXBarcelona ha instat l'alcalde Jaume Collboni a mostrar contundència i actuar davant els seus companys de partit del Govern d'Espanya per solucionar el "caos" de Rodalies que es produeix a Catalunya des de fa mesos i que dia a dia afecta milers de persones, textualment.

Així ho ha expressat aquest dimecres en una roda de premsa la portaveu del grup, Neus Munté, amb el regidor Damià Calvet, dins les propostes que presentaran en el ple de divendres, i en la qual han sol·licitat el traspàs integral i efectiu de la xarxa de Rodalies, una exigència que hauria de liderar l'Ajuntament, segons Munté.

"No ens podem permetre esperar davant una situació tan greu. Collboni s'ha d'enfrontar als seus companys de partit i a les empreses públiques Renfe i Adif", ha afirmat Munté, que ha lamentat el bucle infinit que comporta retards i anul·lacions de trens, agreujat per l'infrafinançament crònic a Catalunya i la manca de recursos per mantenir les infraestructures, textualment.

D'altra banda, Calvet ha explicat que, a través d'un prec, des de la formació demanaran habilitar el túnel de la Rovira en doble sentit de manera provisional mentre durin els talls de tràfic en sentit mar; a més, plantejaran una "millor previsió" de les obres perquè no coincideixin en el temps les intervencions a l'espai públic que afectin el tràfic de tota una zona.

Finalment, JuntsXBarcelona sol·licitarà que abans d'acabar el mes d'abril es convoqui el grup de treball de millora del sistema de subvencions, al qual el govern municipal es va comprometre en el ple d'octubre del 2023 i de juliol del 2024, ha exposat Munté.