Junts impulsa la creació de comissions sobre el català a tots els districtes de Barcelona

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts ha impulsat la creació de comissions de treball sobre el català a tots els districtes de Barcelona, dedicades a promoure la llengua, fer un seguiment de les iniciatives i coordinar accions per fomentar-ne l'ús social.
La iniciativa, emmarcada en la campanya 'A Barcelona, viu en català' dels postconvergents, es va materialitzar amb l'aprovació d'un prec presentat a cadascun dels plens dels 10 districtes de la ciutat, expliquen en un comunicat aquest dilluns.
El president de Junts a Barcelona, Jordi Martí, ha defensat la proposta per fer front a la inacció del govern de l'alcalde, Jaume Collboni: "Durant dos anys de mandat, Collboni no ha fet res per defensar la nostra llengua. Cal passar de les paraules als fets i fer complir la llei", ha sostingut.