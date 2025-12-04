Actualitzat 04/12/2025 11:10

Junts exigeix desallotjar l'assentament del carrer Pirineus de Barcelona

Assentament del carrer Pirineus a Barcelona
JUNTS PER BARCELONA

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Junts a Barcelona Arnau Vives ha registrat un prec al govern municipal en el qual ha exigit desallotjar l'assentament del carrer Pirineus, al districte d'Horta-Guinardó: "Els veïns tenen por", ha assegurat.

Ha assenyalat la "greu situació d'abandonament, inseguretat i degradació que pateix la zona" per la presència de l'assentament on, ha afirmat, hi ha tràfic de drogues i la violència és constant, indica la formació en un comunicat.

"És una situació indigna tant per als veïns com per a les mateixes persones que malviuen en aquestes condicions. El govern municipal ha d'actuar en aquests moments per resoldre aquesta situació amb humanitat, però també amb fermesa", ha reclamat Vives.

Contador

Contingut patrocinat