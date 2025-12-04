Junts exigeix desallotjar l'assentament del carrer Pirineus de Barcelona

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El regidor de Junts a Barcelona Arnau Vives ha registrat un prec al govern municipal en el qual ha exigit desallotjar l'assentament del carrer Pirineus, al districte d'Horta-Guinardó: "Els veïns tenen por", ha assegurat.
Ha assenyalat la "greu situació d'abandonament, inseguretat i degradació que pateix la zona" per la presència de l'assentament on, ha afirmat, hi ha tràfic de drogues i la violència és constant, indica la formació en un comunicat.
"És una situació indigna tant per als veïns com per a les mateixes persones que malviuen en aquestes condicions. El govern municipal ha d'actuar en aquests moments per resoldre aquesta situació amb humanitat, però també amb fermesa", ha reclamat Vives.