Junts exigeix a Collboni que "surti del despatx" i afrontar la crisi de seguretat a Barcelona

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha exigit a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que "surti del despatx i agafi el lideratge per afrontar la greu crisi de seguretat" que viu la ciutat després dels episodis amb armes blanques del cap de setmana.
En un comunicat aquest dilluns, Martí afirma que la capital viu una situació d'inseguretat "extremadament greu i inacceptable" amb episodis d'agressions amb armes blanques, trets i baralles violentes i que, mentre això passa, Collboni es fa fotos de propaganda com si no passés res.
"Necessitem que l'alcalde expliqui què està fent per resoldre aquesta situació. Necessitem que lideri la ciutat i si no és capaç de liderar i donar respostes a la ciutadania, que deixi pas i el deixi a altres persones més capacitades que ell", ha expressat el regidor.