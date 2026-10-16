Junts exigeix a Collboni retirar el cautxú reciclat dels parcs infantils per la seva "toxicitat"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, ha registrat un prec en el qual reclama a l'alcalde, Jaume Collboni, que reitri el cautxú provinent de pneumàtics reciclats dels parcs infantils en presentar "una toxicitat més elevada".
També ha assenyalat que més enllà de retirar el cautxú reciclat cal buscar alternatives que siguin segures i accessibles per als infants de la ciutat: "No podem caure en l'error de resoldre un problema creant-ne un altre", indica la formació en un comunicat.
Munté ha recalcat la urgència d'aquesta mesura, ja que els parcs infantils són espais on els nens i nenes "es passen hores jugant, caient i posant les mans a terra", per la qual cosa si contenen substàncies tòxiques cal actuar immediatament.