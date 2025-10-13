Junts exigeix a Collboni la "retirada immediata" de les banderes espanyoles del passeig de Gràcia

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, la "retirada immediata" de les banderes espanyoles que van col·locar diumenge als fanals del passeig de Gràcia els manifestants pel Dia de la Hispanitat.
En un prec adreçat al govern municipal, Junts també critica la "celeritat" dels serveis de neteja municipal a l'hora de retirar les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova cada Diada Nacional de Catalunya mentre tolera les banderes espanyoles més de 24 hores, textualment.
Martí ha alertat que la presència de les banderes contravé l'Ordenança municipal sobre l'ús del paisatge urbà, per la qual cosa s'està incomplint l'obligació del consistori de garantir el civisme a l'espai públic.