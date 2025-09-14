Junts exigeix a Collboni deixar "sense efecte" el copagament del servei municipal de menjar a domicili

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El grup de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que "deixi sense efecte" el copagament del servei municipal de menjar a domicili.
La portaveu del grup, Neus Munté, demanarà a la Comissió de Drets Socials revocar una decisió que "representa una reculada en la política social municipal i una càrrega addicional per a persones que ja es troben en situació de vulnerabilitat extrema", informa en un comunicat aquest diumenge.
El partit critica que el servei hagi passat a ser de copagament des de setembre "sense previ avís als grups municipals ni als usuaris".
Ha advertit a més que un copagament de fins a 52,70 euros mensuals pot suposar al ciutadà que triï entre menjar o altres despeses essencials.
Per això, ha demanat a Collboni que "reconsideri aquesta decisió i que prioritzi les necessitats de les persones més vulnerables davant de criteris purament econòmics".