Junts exigeix a Collboni que "convoqui urgentment" una taula ciutadana de seguretat a Sant Antoni

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que "convoqui urgentment" una taula ciutadana amb veïns, establiments, entitats i cossos de seguretat sobre prevenció i seguretat al barri de Sant Antoni després d'un repunt de fets delictius, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

El regidor de Junts i president del Consell del Districte de l'Eixemple, Joan Rodríguez, ha explicat que, segons els comerciants, hi ha un repunt de fets delictius al barri, com entrades a botigues i robatoris a pisos, "una situació que no millora", ha lamentat.

Ha criticat que "és increïble que davant la realitat que viu el barri" no s'hagi convocat aquesta taula ciutadana, sol·licitada per Junts a través d'un prec en una comissió de presidència fa 6 mesos.