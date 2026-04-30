Junts exigeix a Collboni que "compleixi" amb el Club d'Atletisme de Nou Barris i torni a Can Dragó

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El grup de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha exigit a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que "compleixi" els compromisos amb el Club d'Atletisme de Nou Barris i recuperi la normalitat a la pista de Can Dragó, un cop anunciada la instal·lació de gespa natural al camp del Nou Sardenya del CE Europa.
En un comunicat aquest dijous, els juntaires expliquen que han visitat les instal·lacions per conèixer la situació en la qual es troba el club d'atletisme després d'haver compaginat enguany la seva activitat amb la de l'equip originari del barri de Gràcia.
La regidora Carme Lleó ha celebrat l'acord per la gespa natural per a l'Europa, però ha subratllat que "ara" és el moment de recuperar les activitats perdudes a la instal·lació, com la gàbia de llançaments, l'atletisme i l'ús d'altres espais perduts.