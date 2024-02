Junts diu que no negociarà el pressupost de Collboni si no està vinculat a un pacte de govern

BARCELONA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha avisat l'alcalde, Jaume Collboni, que no negociarà el pressupost 2024 si no el vincula a un pacte de govern.

"Nosaltres no negociarem cap pressupost si no va lligat a un projecte de governabilitat", ha afirmat aquest dimecres en unes declaracions a la premsa després que Collboni ha anunciat que sotmetrà novament a votació la seva proposta de pressupost per al 2024.

Martí ha qualificat d'"irresponsable" la decisió de Collboni de presentar els pressupostos dimarts vinent 20 de febrer en una comissió extraordinària.

Així mateix, ha assenyalat que "uns pressupostos de Barcelona no es poden negociar en 48 o 72 hores".

"Si la setmana vinent no hi ha cap moviment del govern del senyor Collboni, no podrem donar suport a la tramitació d'aquest expedient", ha dit Martí.