Junts diu que no hi ha avenços en les negociacions amb Collboni i BComú confia en un acord progressista

ERC assegura que és "força d'oposició" mentre que el PP recomana al PSC que governi en minoria



BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha explicat que no han avançat en les converses que mantenen amb el govern de Jaume Collboni, mentre que la portaveu de BComú, Janet Sanz, confia que "hi hagi un moviment a favor d'un govern progressista".

Així s'han pronunciat les rodes que han ofert respectivament aquest dilluns per presentar les iniciatives que defensaran en les comissions d'aquesta setmana, i en les quals han valorat les negociacions amb el govern socialista per formar govern i també pactar els pressupostos.

Martí ha afirmat que la setmana passada van reprendre les converses després de la pausa de Nadal i ha insistit que dependrà de l'alcalde en quina línia anirà la futura governabilitat: "Hi ha moltes coses a parlar, moltes urgències".

REUNIÓ COLLBONI-COLAU

Per part seva, els comuns esperen que hi hagi un moviment a favor d'un govern "d'esquerres, ampli i sòlid" en la reunió que dijous mantindran l'alcalde, Jaume Collboni, i l'exalcaldessa i líder de BComú, Ada Colau.

Sanz ha afirmat que la continuïtat de Colau a l'Ajuntament liderant el seu grup "hauria de facilitar aquest govern progressista" i assegura que envia un missatge que no volen un govern de gestió, sinó amb lideratge i amb prioritats clares.

ERC DESCARTA UNA TROBADA AMB EL PSC I BCOMÚ

Per la seva banda, el portaveu dels republicans, Jordi Castellana, ha assegurat al costat del regidor Jordi Coronas que són "força d'oposició" i que les seves aproximacions no les fan a partir de "cadires" davant la possibilitat d'un govern entre el PSC, BComú i ERC.

Ha afirmat que estan disposats a parlar amb qui calgui i del que calgui, però ha descartat una reunió a tres bandes amb els socialistes i els comuns: "Parlar de nosaltres no té cap sentit", i ha dit que no hi ha cap reunió formal prevista amb la líder d'ERC, Elisenda Alamany.

Els socialistes i BComú sumarien 20 dels 21 regidors que sumen la majoria absoluta si el govern del PSC arriba a un pacte en aquest mandat, per la qual cosa estarien obligats a pactar amb ERC, mentre que un pacte PSC-Junts sí que arribaria als 21 regidors.

COLLBONI "NO ESTÀ COMPLINT"

Pel líder del PP a l'Ajuntament, Daniel Sirera, Collboni "no està complint" perquè considera que exerceix la mateixa política que amb Colau i ha insistit que el PSC governi amb els seus 10 regidors, sense pactar amb cap grup i dialogant per impulsar polítiques.

"Demano a Collboni que deixi de desfullar la margarida, de pensar si tria entre Puigdemont o Colau per governar Barcelona, i li demano que treballi. Barcelona es pot governar perfectament amb 10 regidors. Simplement cal practicar la feina i practicar el diàleg", ha afirmat.

COLAU AL GOVERN "NO SERIA UNA BONA NOTÍCIA"

Respecte a la decisió de Colau de continuar a l'ajuntament, Martí ha afirmat que la seva incorporació al govern "no seria una bona notícia per a la ciutat" perquè Junts vol evitar un govern entre el PSC i BComú.

El portaveu d'ERC no ha valorat la decisió de Colau perquè considera que és legítima, mentre que Sirera ha criticat que Collboni contempli l'opció de tornar a governar amb BComú, amb l'exalcaldessa en el seu govern: "És més del mateix".