Junts diu que el model econòmic de Collboni és continuista i que no ajudarà al progrés

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de JuntsXBarcelona, Damià Calvet, ha criticat aquest dilluns el nou pla de l'Ajuntament sobre l'agenda econòmica per als pròxims 10 anys, el Barcelona Impulsa, ja que segons ell es tracta d'un "powerpoint reciclat" del projecte que l'alcalde, Jaume Collboni, va fer servir en la seva època com a tinent d'alcalde quan governava Ada Colau, i considera que no ajudarà al progrés de la ciutat perquè és continuista.

Segons un comunicat de la formació, Calvet ha demanat a l'executiu liderat per Collboni que es "concentri més a millorar la qualitat de vida de la gent i no a fer anuncis, fotografies i màrqueting polític".

"Si en el mandat passat es prometien 175.000 llocs de feina fins al 2030, ara se n'anuncien 180.000 per al 2035", ha criticat el portaveu de Junts, que ha afegit que les projeccions de Collboni no tenen cap credibilitat, textualment.