Junts denúncia el govern de Collboni davant l'Apdcat per la filtració de dades a la Guàrdia Urbana

JUNTS PER BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha denunciat el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, davant l'Agència Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) per la filtració de dades personals de 560 agents de la Guàrdia Urbana.
En un comunicat aquest dilluns, el líder de la formació postconvergent, Jordi Martí, ha sostingut que aquesta filtració "no és només una negligència digital: és un atac directe a la seguretat" de la policia barcelonina, que causa un impacte irreparable, segons ell.
Ha defensat la denúncia pel fet que l'executiu no hagi estat capaç de garantir la seguretat dels agents de policia: "No controlant ni gestionant aquesta bretxa de seguretat, ha vulnerat el principi de confidencialitat i seguretat de les dades i ha demostrat tenir una mancança flagrant de mesures tècniques".