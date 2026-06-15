Junts demana reforçar la seguretat a Barcelona davant l'"escalada preocupant de la criminalitat"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, que redacti un pla urgent per reforçar la seguretat davant l'"escalada preocupant de la criminalitat" a la ciutat, segons ell.
El líder postconvergent ha assenyalat que els successos de les últimes setmanes, com el tiroteig al carrer Balmes i la violació a Montjuïc, estan "generant una alarma social plenament justificada" a la qual s'ha de respondre des de tota l'administració.
Així, ha sostingut que l'"Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Govern central actuïn de manera coordinada per erradicar qualsevol focus de criminalitat i restablir plenament la seguretat i la normalitat als barris afectats".