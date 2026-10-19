Junts demana un pla de resiliència a Barcelona: "No podem tractar cada xàfec com una sorpresa"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, ha demanat al Govern municipal un pla de resiliència per afrontar les pluges torrencials a la ciutat i aprendre dels darrers episodis: "No podem tractar cada xàfec com una sorpresa".
El grup presentarà aquesta proposta en les comissions del mes d'octubre, explica en un comunicat aquest dilluns, i ha avisat que "o el govern municipal es prepara seriosament" o la ciutat continuarà patint amb carrers inundats, embornals desbordats i l'afectació d'equipaments.
"Això no és acceptable i té solució, però cal voluntat política i inversió real", ha sostingut Munté, que ha assenyalat les inundacions recurrents a la ronda de Dalt, l'Hospital Vall d'Hebron i les estacions i túnels del Metro.