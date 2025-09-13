Junts demana millores a Rodalies abans de "noves reduccions d'espai en superfície" a Barcelona

BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
El grup de Junts a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat al Govern municipal condicionar "noves reduccions d'espai en superfície" al fet que es produeixin millores prèvies en el servei de Rodalies, informa aquest dissabte en un comunicat.
Segons la regidora Francina Vila, la mobilitat és complexa per una acumulació simultània d'obres, la majoria de les quals "acaba suposant la reserva permanent d'espai per a la mobilitat en superfície", la qual cosa, segons ella, perjudica el cotxe privat, bus, taxi i transport de mercaderies.
Així, Rodalies és "l'únic instrument capaç de descongestionar la ciutat de manera estructural i continua sent inestable", i ha afegit que el problema no són les obres sinó la manca de planificació.
Junts plantejarà en comissió mesures per elaborar un pla de coordinació estratègica i temporal de les obres que afecten la mobilitat, implantar una eina pública de calendari i mapa interactiu d'obres en curs i millorar la senyalització provisional al carrer.
A més, proposen reforçar la informació i comunicació amb la ciutadania, preveure mesures compensatòries per a negocis afectats per obres i incorporar indicadors d'impacte ciutadà en l'avaluació d'obres públiques.