Junts demana a Collboni que la teleassistència tingui nova tecnologia i autonomia davant d'apagades

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -

Una proposició de Junts a la Comissió de Drets Socials de Barcelona demanarà al govern de Jaume Collboni que la teleassistència tingui nova tecnologia domòtica i també autonomia energètica davant d'apagades, informa el partit aquest diumenge en un comunicat.

La regidora Neus Munté demanarà que en dotze mesos s'asseguri la continuïtat del servei en cas d'apagada, amb bateria de llarga durada i alternatives de comunicació, i un programa pilot amb solucions domòtiques adaptades a la gent gran.

També demana que s'implementi de manera escalada a 1.000 llars el primer any, i la creació en dos mesos una taula de treball de teleassistència avançada, que faci en sis mesos un Pla de Teleassistència Avançada 2025-2030.

Demana que el pla modernitzi tot el sistema de teleassistència municipal de manera integrada amb la resta de serveis d'atenció, com la domiciliària, i solucions domòtiques estandarditzades adaptades a diferents perfils.

A més, a més, demana l'avaluació contínua dels usuaris i la creació d'un programa de formació tant per als usuaris com per als seus familiars.