Junts demana a Collboni que "reaccioni" a la pintada a la façana gòtica de l'Ajuntament

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha demanat al govern de Jaume Collboni que "reaccioni" a unes pintades que han aparegut a la façana gòtica del consistori aquest dijous al matí.

En unes declaracions als periodistes, Martí ha criticat "la manca de preparació del Govern municipal per evitar aquest tipus de vandalitzacions" i ha explicat que el seu grup municipal ha reclamat informació sobre el sistema de vigilància de l'Ajuntament.

Martí ha retret a Collboni que "tot el dia està lluint el Pla Endreça", que no només és la neteja, ha dit, sinó també prevenció i sanció.

"No pot ser que entre la Guàrdia Urbana que vigila els voltants de l'Ajuntament i les càmeres --que hi són-- no tinguem en aquests moments resposta del Govern municipal sobre els responsables", ha reivindicat.

Així, ha exigit que s'identifiqui i se sancioni "amb tot el pes de la llei" els autors de les pintades.

Fonts municipals consultades per Europa Press han assegurat que la Guàrdia Urbana està investigant l'acte vandàlic i que la pintada es retirarà amb la brigada de neteja "en els pròxims dies".