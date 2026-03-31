Junts demana a Collboni una "presència majoritària" del català en la sortida del Tour a Barcelona

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
El president de Junts a Barcelona, Jordi Martí, ha reclamat a l'alcalde, Jaume Collboni, la "presència majoritària" del català en la Grand Départ del Tour de França, ha informat el partit en un comunicat.
Junts ha registrat aquest dimarts una bateria de preguntes a Collboni sobre l'ús previst del català en la Grand Départ i ha reclamat a Collboni que "no permeti" que no hi sigui present.
"Els precedents ens fan témer el pitjor en relació amb l'ús de la llengua del país durant la prova", ha expressat Martí, que ha afirmat que la Cursa de la Dona es va fer íntegrament en castellà.
Ha preguntat a Collboni quina serà la presència del català en les comunicacions sobre l'inici de la cursa i a quin tipus d'acord lingüístic ha arribat amb l'organització.
També demana saber quines accions durà a terme el govern municipal durant l'esdeveniment per "mostrar la realitat" de la ciutat en aquest àmbit.