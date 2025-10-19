Junts demana a Collboni un pla per "disciplinar" a usuaris de bicis, patinets i VMP

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup de Junts a l'Ajuntament de Barcelona demanarà al govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, un pla per "posar ordre i disciplinar" als usuaris de bicis, patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) per, segons diuen, recuperar la prioritat del vianant.
La regidora de Junts en el consistori Francina Vila plantejarà també actuar sobre les cruïlles i "els punts més crítics" per millorar la velocitat del bus, impedir invasions de vorera i evitar bloquejos, explica la formació en un comunicat.
Segons Vila, en els últims mesos "s'ha constatat una indisciplina recurrent per part dels usuaris de VMP i bicicletes" el que, diu, afecta a la seguretat i qualitat de vida dels vianants.
El partit també planteja implementar senyalització "clara" sobre on es pot circular, major control per part de la Guàrdia Urbana en franges punta i ajustos físics per evitar les invasions de vorera.
A més, la proposta reclama "una comunicació directa i clara" i Vila ha assenyalat que la mobilitat sostenible no pot anar en detriment de la seguretat dels vianants, textualment.