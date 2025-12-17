Junts demana a Collboni un pla d'acció per combatre el sensellarisme a Barcelona

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, ha avançat que el seu grup presentarà en el ple extraordinari d'aquest divendres un pla d'acció amb un pressupost de 60 milions d'euros per combatre el sensellarisme a la ciutat i demanarà "lideratge" a l'alcalde, Jaume Collboni.
Ho ha dit en una roda de premsa al costat del regidor del partit, Damià Calvet, en la qual ha recordat que la sessió extraordinària s'ha convocat amb el suport de BComú, després de l'últim recompte de la fundació Arrels, que indica que hi ha un total de 1.982 persones dormint als carrers.
"Dins aquest còmput no s'ha pogut sumar el polígon de la Zona Franca ni la muntanya de Montjuïc, per tant, la xifra seria encara més alta", ha puntualitzat.
Per la seva banda, Calvet ha detallat que en la sessió ordinària de divendres, que s'organitzarà un cop acabi l'extraordinària, presentaran un prec a Collboni perquè es comprometi amb "la neteja, la seguretat i la convivència" a la zona d'oci nocturn coneguda com Triangle Golfo, al districte de Sant Martí.
Ha explicat que demanaran un pla per preveure l'ampliació de la zona tensionada i que s'apliquin mesures per reconduir el flux de persones quan surten dels locals d'oci a les hores de més afluència.