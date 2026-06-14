Junts demana a Collboni que no recorri l'anul·lació del planejament dels barris de Gràcia

BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts a Barcelona ha demanat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que retiri els recursos judicials contra l'anul·lació de la modificació del Pla General Metropolità dels barris del districte de Gràcia aprovat el 2022 i insta a l'alcalde a "iniciar des del consens" la redacció d'un nou planejament.
La regidora de Junts Carme Lleó ha dit que l'anul·lació del planejament "comporta una greu situació d'inseguretat jurídica" que pot frenar el desenvolupament urbanístic i pot donar lloc a demandes de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.
Lleó ha sostingut que, quan aquest planejament es va aprovar, el seu grup va advertir que "perjudicava a la propietat i frenava les rehabilitacions", per la qual cosa considera que va ser un greu error.