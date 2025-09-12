Junts demana a Collboni millorar el suport a la gent gran de Barcelona

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal de Junts ha proposat al govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, millorar el suport que el consistori brinda a la gent gran per combatre la bretxa digital, l'edatisme i la solitud.
En un comunicat, la portaveu de la formació, Neus Munté, ha sostingut que l'atenció als més grans constitueix "un dels principals reptes de les administracions públiques", per la qual cosa presentaran una sèrie de mesures en aquest sentit en les pròximes comissions.
"La millor manera de fer visibles les necessitats de les persones grans és garantir la transversalitat de les polítiques públiques dirigides a aquest col·lectiu", una tasca en la qual considera que el govern de Collboni està suspès, en les seves paraules.