Junts demana a Collboni "millorar" la comunicació amb els comerciants del mercat de Montserrat

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

Les regidores de Junts a l'Ajuntament de Barcelona Titon Lailla i Joana Ortega han demanat al govern de Jaume Collboni que "millori" la comunicació entre els comerciants del mercat de Montserrat del districte de Nou Barris i l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB).

Actualment s'està construint un nou mercat al costat de l'actual que, tot i que estava previst per a aquest juliol, "la nova previsió de l'Ajuntament ara és per a l'octubre", informa aquest dilluns el grup municipal en un comunicat.

Lailla ha afirmat que no és el primer retard en les obres: "Malauradament no sabem quan es farà i els comerciants no saben quan podran fer el trasllat en condicions".

Ortega ha explicat que una remodelació del mercat actual "ja hauria estat suficient" i que en el seu moment els propietaris de les parades van apostar per unes millores puntuals, però l'IMMB va decidir construir un mercat nou, ha assenyalat.

Ha dit que els comerciants es queixen que no hi ha hagut comunicació amb l'IMMB, i que demanen ser presents en la presa de decisions i participar en la comissió de seguiment de trasllat del mercat.